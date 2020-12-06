Организатор мероприятий рассказал о шикарной жизни Пугачевой в замке

Москва, 6 декабря. Организатор вечеринок Андрей Фомин рассказал о шикарной жизни в замке примадонны Аллы Пугачевой в поселке Грязь.

Фомин предположил, почему российские звезды переживают пандемию коронавируса так тяжело.

«Смоделируем ситуацию: огромный замок в поселке Грязь. Можете представить, какое количество там людей, которые обслуживают? Есть водители, есть няни, есть уборщицы, есть человек, который следит за кранами!» — сказал Фомин.

Организатор светских мероприятий отметил, что артист «живет 10 лет на 12 миллионов в месяц», после чего его доходы падают до одного-двух миллионов рублей.

«А как все это хозяйство содержать?» — задался вопросом он.

Кроме того, Фомин предположил, что ивент-индустрия вскоре перейдет в частный сектор. Он напомнил о том, «какие замечательные дома построили наши русские люди». Организатор светских мероприятий подчеркнул, что бассейном и холодильником для шуб «уже никого не удивишь». Внутри таких особняков он предложил устраивать ночные клубы.

Ранее Пугачева поделилась с поклонниками секретом успешной жизни. Заслуженная певица опубликовала новое фото, на котором стоит на причале на фоне катеров. Примадонна одета в белые брюки и блузку с глубоким декольте. Образ исполнительница дополнила светлой сумкой и белыми кедами без шнурков. По ее словам, чтобы лучше жить, нужно делать больше, чем раньше и больше, чем другие.