Милонов призвал запретить россиянам поездки в Турцию на Новый год

Москва, 6 декабря. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на время новогодних каникул закрыть для россиян Турцию, чтобы они не привезли COVID-19 в Россию.

«Турцию нужно закрыть из-за заразы (коронавирус). Тем более провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями», — цитирует Милонова URA.Ru.

Милонов отметил, что дети остались без кружков из-за пандемии, поэтому с ними следует заниматься дома. Парламентарий напомнил, что именно по этой причине он выступил против сокращения новогодних каникул.

Депутат добавил, что проблемой отсутствия у людей «денег на празднование Нового года» должны заниматься главы регионов.

Ранее Милонов заявил, что Новогоднюю ночь обычно он проводит с избирателями на улице, когда те выходят на праздничные гуляния.