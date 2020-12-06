Приставы принудительно отправили больного туберкулезом томича в диспансер

Томск, 6 декабря. Томича, состоящего на учете в туберкулезной больнице, принудительно отправили на лечение по решению суда. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области.

В региональном УФССП сообщили, что томич 1982 года рождения состоит на учете в Областной клинической туберкулезной больнице. Фтизиопульмонологический центр обратился с иском в суд о принудительной госпитализации гражданина, который проигнорировал требования врачей о прохождении лечения.

Суд вынес решение в пользу медиков, после чего приставы направились с медицинским работником на специально оборудованной машине по адресу проживания томича.

«Больной, несмотря на открытую форму туберкулеза, поначалу отказался ехать на лечение, но приставы пояснили, что решение суда подлежит немедленному исполнению, в связи с чем гражданина придется доставить в больницу принудительно, независимо от его желания», — рассказали в УФССП.

Томича доставили в Областную клиническую туберкулезную больницу для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.