Демократы у власти приведут США к коммунизму — Трамп

Вашингтон, 6 декабря. Победа демократов на выборах в Сенат США «приведет страну к коммунизму», заявил глава Белого Дома Дональд Трамп.

Выступая перед сторонниками в Джорджии, американский лидер подчеркнул, что избиратели этого штата решат, в какой стране будут жить их дети — «при социализме или в свободной стране».

«Эти люди (демократы. — Прим. ФАН) хотят перейти на коммунистическую форму правления», — заявил Трамп

Кто будет контролировать американский Сенат, станет известно во втором туре на выборах в двух округах Джорджии в начале января. Если демократы окажутся победителями, то при контроле за Белым домом и палатой представителей они смогут проводить амбициозные политические проекты. Если же республиканцы сохранят контроль над Сенатом, то они смогут блокировать инициативы демократов.

Публицист Александр Чаусов в беседе с ФАН объяснил, для чего глава Белого дома Дональд Трамп намерен наложить вето на оборонный бюджет страны. Предвыборный штаб Трампа накануне подал иск, в котором оспорил результаты голосования на президентских выборах в штате Джорджия, сообщает RT.