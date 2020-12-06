Россия стала столицей мирового волонтерского движения

Москва, 6 декабря. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, как прошел онлайн-марафон «Мы вместе».

Представители более 100 стран приняли участие в событии, приуроченном ко всемирному Дню волонтера.

В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате, но это не помешало участникам обратиться к Кириенко. Представители разных стран признались, что Россия служит для них всех примером. Иностранные волонтеры охарактеризовали РФ столицей добровольной помощи. Более 15 млн россиян хотя бы раз участвовали в организациях бесплатных инициатив, добавил первый замглавы.

Около 70% жителей России готовы стать волонтерами. Результаты были обнародованы после опроса ВЦИОМ, сообщил накануне ФАН.