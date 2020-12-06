Морозы до -26 °C ожидаются в некоторых районах Приморья

Владивосток, 6 декабря. Ряд городов Приморского края накроют заморозки до -26°C. В их число вошли Владивосток, Находка и Уссурийск.

В воскресенье в Приморском крае осадки маловероятны. Ветер будет умеренный, западный, юго-западный. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до -26°C, а днем от -7 до +4°C, сообщает «Примпогода».

Жителей Владивостока, Уссурийска и Находки предупреждают о гололедице и призывают быть аккуратными на дорогах. Осадков в регионе не ожидается.

Ночью в Уссурийске температура воздуха будет варьироваться от -16 до -18°C. Днем воздух прогреется до +2°C. В краевом центре днем также ожидается от 0 до +2°C, ночью от -5 до -7°C. В Находке ночью прогнозируют до -8°C, днем до +3°C.

МЧС ранее призвало жителей Татарстана к осторожности в связи с непогодой. По сообщению ФАН, из-за аномально холодной погоды в республике было объявлено штормовое предупреждение.