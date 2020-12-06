Врач рассказал о «сверхраспространителях» коронавируса в России

Москва, 6 декабря. Медики в России все чаще стали фиксировать «сверхраспространителей» коронавируса. Об этом рассказал доктор медицинских наук Николай Дурманов.

В интервью радио Sputnik врач добавил, что больше всего опасны не те, у кого симптомы коронавируса выявлены ярко, а у кого инфекция активно размножается в организме.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление», — сказал Дурманов.

Собеседник радиостанции добавил, что человек может быть здоровым и одновременно производить в окружающую среду большое количество вируса. Он даже не подозревает, что несет опасность для окружающих. Распознать «сверхраспространителя» можно только с помощью теста. По внешним признакам сделать это невозможно.

«У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель», – отметил Николай Дурманов.

Врач напомнил, что единственный способ защитить себя в такой ситуации — соблюдение мер предосторожности, использование защитных масок и перчаток при контакте с людьми.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее объяснила причину самоизоляции для пожилых россиян. Подобное решение было принято с целью сохранения жизней и здоровья пожилых граждан, которые в силу своего возраста имеют хронические заболевания, сообщает RT.