Пушков усомнился в талантах Чубайса

Москва, 6 декабря. Сенатор Алексей Пушков усомнился в талантах назначенного спецпредставителем президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса.

Член Совета Федерации назвал Чубайса бесталанным деятелем и отметил, что на посту главы «Роснано» он показал себя неэффективным руководителем. Кроме того, сенатор выразил мнение, что новый спецпредставитель президента был активным участником развала политической партии «Союз правых сил».

По словам Пушкова, Чубайс был эффективным «лишь в качестве приватизатора». Его главной целью было не развитие экономики России, а «заколачивание гвоздей в гроб коммунизма», считает сенатор.

«Каждый проданный за бесценок или отданный задаром завод (цитата из Чубайса: «хоть даром, хоть с приплатой!») был таким очередным гвоздем», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

У Чубайса в новой должности, по мнению сенатора, появился шанс «себя показать».

Президент РФ Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. Бывший глава «Роснано» будет отвечать за связи с международными организациями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецпредставитель не является госслужащим и в штат сотрудников администрации не входит.

Телеведущий Владимир Соловьев пошутил, что «Арктика выдохнула с облегчением», сообщает телеканал «Царьград». Своими словами ведущий напомнил о ходивших еще в октябре слухах, что Чубайс может стать куратором арктических проектов.