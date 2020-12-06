«Как на маму похожа!»: поклонников поразило сходство Орбакайте с Пугачевой

Москва, 6 декабря. Поклонники певицы Кристины Орбакайте отметили ее внешнее сходство с матерью — Аллой Пугачевой. Интересное фото звезда разместила в соцсети Instagram.

На снимке Орбакайте позирует в бледно-голубом костюме с начесанными на лицо волосами.

«На съемки в прекрасном настроении!» — сообщила звезда.

В юности спутать Орбакайте с ее звездной мамой было почти невозможно. Однако Примадонна с тех пор сильно похудела. Заметно изменилась внешне и ее дочь.

На новом фото многим подписчикам прическа Орбакайте напомнила знаменитую шевелюру ее звездной матери. Внешнее сходство певиц поразило поклонников.

«С возрастом все больше и больше похожа на маму», «Как на маму похожа!», «Чем взрослее, тем больше на мать похожа», «Как стала похожа на Аллу Борисовну», «Думала Алла Пугачева», «Кристина вы так здесь похожи на маму», — писали поклонники.

За несколько часов публикация набрала более 50 тысяч лайков. Помимо сходства Орбакайте с Примадонной, многие подписчики отметили, как хорошо выглядит звездная артистка.

«Как всегда прекрасна», «Кристиночка, какая вы красивая», «Красавица!», «Вы очень красивая! Все где с удовольствием бываю на Ваших концертах!» — отмечали фанаты.

Ранее Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с Днем матери и порадовала фанатов архивным снимком. В международный праздник заслуженная артистка России обратилась к Пугачевой с трогательными словами, назвав Примадонну «мамочкой» и «мамулей».

Орбакайте показала на редком снимке, как Примадонна российской эстрады выглядела в молодые годы. Артистка делала пышную прическу и яркий макияж.