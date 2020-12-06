Киев планирует потребовать ужесточения санкций против России из-за Донбасса

Киев, 6 декабря. Украина собирается требовать ужесточения санкций в отношении России, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована.

Новые ограничения против РФ власти Украины планируют запрашивать после новогодних праздников. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.

«Это могут быть, скажем, санкции, которые называются «международная расчетная система». Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, Киев не собирается «требовать войны». Это не входит в «демократическую философию» Украины. Кравчук добавил, что после полной демилитаризации Донбасса, Киев начнет переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми», — сказал Кравчук.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Киев разработал план «Б» по Донбассу. Однако детали запасного решения конфликта так и не раскрыли.

Часть районов Донецкой и Луганской областей объявили о намерении отделиться с целью создания ДНР и ЛНР после государственного переворота на территории Украины в 2014 году. Под видом «антитеррористической операции» в Донбасс вошли украинские военные. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности