В МЧС разъяснили новые правила использования пиротехники

Москва, 6 декабря. С 1 января 2021 вступят в силу новые правила противопожарного режима, которые регламентируют применение пиротехники. В МЧС разъяснили, в каких случаях запрещается использовать пиротехнику в новогодние праздники, передает ФАН.

С 1 января наступающего года пункт 442 правил противопожарного режима запретит использовать пиротехнику на балконах и лоджиях, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на объектах культурного наследия, а также в зданиях и сооружениях любого функционального назначения.

Кроме этого, нельзя будет применять пиротехнику при неподходящих погодных условиях — если они не позволяют обеспечить безопасность.

В МЧС особенно отмечают, что по новым правилам возрастные ограничения по использованию пиротехники сравнялись с возрастными ограничениями по их продаже.

Добавим, что новые правила не распространяются на хлопушки и бенгальские свечи, которые соответствуют первому классу опасности.