Умер чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Понедельник

Москва, 6 декабря. Чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет. Об этом в Facebook сообщила дочь спортсмена Анастасия.

«Папочка, покойся с миром», — написала дочка игрока в посте.

Виктор Понедельник родился в Ростове-на-Дону 22 мая 1937 года. Играл за местное «Торпедо», позже переименованное в «Ростсельмаш». Не проведя в высшем дивизионе ни единого матча, футболист был принят в сборную страны, за которую сыграл 29 матчей и забил 20 мячей.

В 1960 году на Кубке Европы сборная СССР встретилась в финальном матче с командой Югославии. Главным героем турнира стал Виктор Понедельник, который в дополнительное время забил головой решающий гол. Советская сборная выиграла турнир со счетом 2:1.