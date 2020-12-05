ЦПВС сообщил о 31 обстреле в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

Дамаск, 5 декабря. В Идлибской зоне деэскалации в Сирии за прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел. Об этом сообщили на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР).

Обстрелы велись со стороны позиций запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»1. В провинции Идлиб зарегистрировано 20 обстрелов, в Хаме — шесть, в Латакии — три и в Алеппо — два обстрела.

Не зарегистрировано обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований.

В САР продолжается работа по невоенному разрешению конфликта, сирийским гражданам оказывается всесторонняя помощь в восстановлении мирной жизни. C начала процесса урегулирования ЦПВС провел 2650 гуманитарных акций.

Ранее сообщалось, что протурецкие боевики из «Сирийской национальной армии» (СНА) совершили серию нападений сразу на несколько населенных пунктов в провинции Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.