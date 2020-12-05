Россиянам объяснили разницу между потерей обоняния при COVID-19 и простуде

Москва, 5 декабря. Потеря обоняния при различных заболеваниях происходит разными способами. О признаках симптома при COVID-19 и ОРВИ рассказала врач-терапевт Елена Селькова.

Отсутствие насморка при потере обоняния сигнализирует о коронавирусе. Первые симптомы болезни возникают через несколько дней после начала болезни, рассказала терапевт «Вечерней Москве». При ОРВИ потеря обоняния с первых моментов болезни сопровождается насморком и забитой слизистой носовой полости.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что бесплатная выдача лекарств для лечения коронавируса пациентам на дому будет продлена на январь 2021 года, информирует ФАН. Необходимые средства для борьбы с COVID-19 смогут получить пациенты с легкой формой протекания коронавирусной инфекции.

Студентам-медикам накануне сообщили, как получить дополнительные баллы для поступления в ординатуру. Абитуриентам предоставится возможность заработать два вида бонусов за волонтерство после шестого курса университета, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».