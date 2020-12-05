Полина Гагарина в белом бикини шокировала фанатов худобой

Москва, 5 декабря. Фото певицы Полины Гагариной в белом бикини вызвало споры у поклонников. Фанаты ужаснулись худобе знаменитости, однако некоторые оценили ее стройность.

Гагарина опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

«В Москве солнце», — подписала пост звезда.

За несколько часов публикация набрала более 68 тысяч лайков, но фанаты певицы разделились на два лагеря. Часть подписчиков начала выяснять, где именно в столице можно загорать в бикини в декабре. Другие поклонники ужаснулись фигуре похудевшей знаменитости. Некоторые даже советовали Гагариной поправиться на пять килограммов.

«Кошмар, какая худая», «Накормите ее, а то доска уж совсем!!!», «Извини, одни кости», «Очень худая, не красиво», «Полина, ты классная!!! Но такая худоба тебе не идет. Надо кг пять набрать и будет вообще супер», — обратились к ней фанаты.

Ценителей стройной фигуры тоже нашлось немало.

«Сильная худышка», «Такая красивая. У нас туман и дождь», «Шикарная фигура», «Ух, крутое фото!!» — писали поклонники.

В начале декабря Полина Гагарина получила музыкальную премию «Виктория» как лучшая поп-исполнительница года. За наградой звезда пришла в роскошном платье в пол.

Церемония награждения национальной премией прошла в Кремлевском дворце. На торжественном мероприятии Гагарина произвела настоящий фурор. Она вышла в свет в сверкающем черном платье с разрезом, подчеркнувшим ее стройные ноги. Кадр с церемонии звезда опубликовала на своей странице в Instagram, поблагодарив коллег и поклонников за стимул идти вперед.