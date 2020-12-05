Мурашко заявил об опасности антибиотиков в первые дни лечения COVID-19

Москва, 5 декабря. Антибиотики при лечении коронавирусной инфекции в первые пять дней заболеваний могут дать осложнения.

В начальной стадии заболевания стоит следовать современным схемам лечения, предложенным академическим сообществом. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Практика использования антибиотиков на ранних этапах лечения может повлиять на состояние организма инфицированного.

«Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом. По антибиотикам, которые используются в амбулаторной сети — они поступили, я сегодня проверял», — сказал Мурашко.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев подтвердил, что для профилактики COVID-19 нельзя использовать антибиотики. По его словам, они необходимы только при бактериальных осложнениях заболевания, передает ФАН.

Предельная цена для первой в мире вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V» была установлена ранее. Минздрав сообщил, что для производителей два компонента вакцины будут стоить 1942 рубля. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».