Мадянов поздравил «потрясающую русскую актрису» Русланову с юбилеем

Москва, 5 декабря. Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов назвал празднующую 75-летний юбилей Нину Русланову «потрясающей русской актрисой».

«Великая, замечательная, чудная, любимая. Все самые лучшие, восторженные эпитеты, которые можно найти — все они относятся к этой потрясающей русской актрисе, бойцу, человеку. Она потрясающая, нежно обнимаю ее, целую. Огромные радужные пожелания, самое главное — здоровье, это становится все более актуальным в наше время. Пересказать все то, через что мы прошли — не реально, нашего формата не хватит. Достаточно осветить «Участок», где за столом сидим мы все вместе». Посмотрите, что за банда сидит за столом и на секундочку представьте, что могло бы быть во время съемок на этом столе, да и не только. «Жила была баба» — совершенно потрясающая работа, у всех я считаю потрясающие актерские работы», — завил Мадянов.