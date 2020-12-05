Каир, 5 декабря. Пользователь Twitter сообщил, что источники из египетских военных кругов подтвердили прилет самолетов F-16 турецких военно-воздушных сил на захваченную Правительством национального согласия (ПНС) Ливии авиабазу Аль-Ватия.

По его словам, Каир защитит национальные границы системой противовоздушной обороны «Бук-М2».

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри поговорил по телефону с немецким коллегой Хайко Маасом. Главы МИД осудили агрессивную политику Анкары, поскольку Турция продолжает поставлять военную технику и боевиков триполитанским «властям», чем нарушает оружейное эмбарго ООН в отношении североафриканской страны.

Федеральное агентство новостей сообщало, что главной повесткой встречи египетского и французского президентов в Париже станет ливийский кризис и конфликт в Восточном Средиземноморье, вызванный агрессивной политикой Анкары в регионе.