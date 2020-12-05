Долинский назвал празднующую 75-летний юбилей Нину Русланову великой актрисой

Москва, 5 декабря. Заслуженный артист России Владимир Долинский назвал Нину Русланову великой актрисой.

Русланова отмечает 75-летний юбилей, с днем рождения артистку поздравил президент РФ Владимир Путин. По словам Владимира Долинского, сыгранные артисткой роли «останутся на поколения».

«Я могу сказать, что это великая актриса, просто среди нас живет большая, великая актриса, которая сыграла огромное количество ролей в кино, которые останутся на поколения, просто в легендарных фильмах. Я счастлив, что снимался с ней вместе, счастлив, что я дружен с ней, желаю ей здоровья. У нее все есть, ее прекрасная дочь, ее внук и я желаю ей только здоровья, то чего того, что ей не хватает», — подчеркнул Долинский.

Актер напомнил, что играл с Руслановой в сериале «Путейцы», и рассказал трогательный случай, который произошел во время съемок.

«Никогда не забуду, как там пели — один из героев фильма исполнял великолепный романс, который назывался «Белой акации гроздья душистые». По сценарию нужно было, чтобы всех этот романс тронул, страшно тронул и действительно, какие-то девочки там заплакали, кто-то захлюпал носом, прижал платочек к глазам. Только одна Нина слушала, слушала, смотрела на поющего человека, а потом взяла и просто закрыла себя ладонью. И стало понятно, что ее глубоко тронуло. Не было видно ни глаз, ничего, только вот эта вот рука, которая закрыла взяла собственное лицо и вот тут я зарыдал, когда увидел ее реакцию на этот романс», — вспомнил актер.

За свою карьеру народная артистка Российской Федерации Нина Русланова исполнила около 170 ролей в кино и на телевидении, служила в нескольких театрах.