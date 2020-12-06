Сейчас каждый из нас стремится сделать свою жизнь безопасной и комфортной. В этом нам отлично помогает страховка — жизни, недвижимость, транспортные средства и многое другое находятся под ее надежной защитой. Однако даже тут мошенники не сидят сложа руки и умудряются проворачивать многомиллионные операции. Мы решили обратиться к адвокату Аркадию Остапчуку, чтобы выяснить подробности о мошенничестве в сфере страхования, а также узнать, как защитить себя от действий злоумышленников.

Как мошенники работают в сфере страхования

По словам адвоката, с 2012 года в российском уголовном законодательстве стало на одну статью больше — «Мошенничество в сфере страхования». Именно тогда подобные действия стали отдельным квалифицированным видом преступления, предусмотренным ст. 159.5 Уголовного кодекса. Конечно, мошеннические схемы в страховой сфере существовали и ранее, однако отдельной статьей уголовного закона, определяющей его субъект и объект, виды и способы совершения, стала только после 2012 года, когда преступные схемы со страховыми компаниями стали более изощренными и более популярными, формально подпадающими под описание гражданско-правовых отношений, не влекущих уголовно-правовых последствий для злоумышленников.

В Уголовном кодексе России мошенничество в сфере страхования определяется как действие, направленное на хищение чужого имущества или денежных средств при наступлении страхового случая. Адвокат помог нам разобрать статью «по полочкам»:

1. Страховое мошенничество — это в первую очередь хищение чужого имущества (в подавляющем числе преступлений это денежные средства страхователя или застрахованного лица), то есть незаконное отчуждение и присвоение чужого имущества в пользу злоумышленника.

2. Во-вторых, уголовным законом предусмотрено, что такое хищение всегда должно быть сопряжено с обманом страхователя или застрахованного лица относительно наступления страхового случая, то есть потерпевший должен наивно заблуждаться в оценке наступления страхового случая, считая его настоящим в то время, когда страховой случай инсценирован или вовсе не наступил, или когда потерпевший убеждается (обманывается) злоумышленником относительно размера страховой выплаты, или вовсе ее невозможности тогда, когда она должна быть.

3. Из вышесказанного следует, что потерпевшим от преступления может быть не только страховая компания, но и другие юридические лица или граждане, что влечет условное разделение мошенничеств в сфере страхования на два основных вида, зависящих от субъекта преступления:

• когда мошенничество совершается страховой компанией или ее сотрудниками в отношении своих клиентов;

• когда преступления совершаются клиентами страховых компаний (застрахованными лицами) в отношении страховой компании.

Схемы преступлений

Какими же бывают страховые мошенничества? Наш эксперт предложил рассмотреть несколько популярных преступных схем нашего времени:

• выписка страхового полиса задним числом после совершения ДТП. В этом случае заключение договора между физическим лицом и страховой компанией происходит после события аварии, при этом принципиально важно, чтобы датой документа было число, предшествующее времени и дате аварии. Как раз в этот момент совершается переложение финансовой ответственности водителя за совершение ДТП на страховщика (если речь идет об ОСАГО) или получение денежной компенсации (страховой выплаты) за повреждения транспортного средства (здесь уже задействуется КАСКО);

• подмена водителя. Тут все просто — место водителя, виновного в аварии и находившегося в момент ДТП за рулем, занимает совершенно другой человек. Но выбор третьего лица не случаен — его данные должны быть вписаны в страховой полис. Цель этого обмана такая же, как и у предыдущего, — получение денег от страховой компании, умышленная порча автомобиля и его фиктивные повреждения. С целью завышения страховой выплаты после незначительного ДТП, которое в обязательном порядке фиксируется европротоколом или сотрудниками ДПС, следует умышленная порча автомобиля, в результате чего сумма страховой выплаты увеличивается (зачастую в несколько раз);

• инсценировка аварии, фиктивное ДТП. В таком варианте принимают участие несколько злоумышленников, которые действуют по предварительному сговору. Смысл заключается в следующем: целый, не поврежденный, как правило, дорогой автомобиль (который будет потом использован преступниками в качестве пострадавшего) страхуется в установленном законом порядке. Затем аферисты, договорившиеся о совершении преступления, на авторазборках и у частных лиц покупают поврежденные части от точно такого же автомобиля по бросовым ценам (двери, крылья и т. п.), после чего устанавливают их на автомобиль вместо целых. Затем в заранее выбранном месте и в заранее обговоренное время «инсценируют» ДТП с более дешевым и, как правило, уже поврежденным автомобилем, после чего оформляют и фиксируют как случившуюся в действительности аварию, где пострадавшим является более дорогой автомобиль, указывая при этом, что повреждения кузова автомобиля наступили именно от этого ДТП. После чего получают деньги от страховой. Такая схема может повторяться несколько раз с одним и тем же автомобилем.

• обман при составлении страховых документов и других бумаг. По словам эксперта, в наше время «страховщики» не всегда соблюдают закон и, к сожалению, часто прибегают к подделке результатов экспертиз. В них они либо преувеличивают, либо, наоборот, преуменьшают характер повреждений, нанесенных непосредственно во время происшествия. Таким образом, стоимость страховых выплат существенно изменяется, а значит, пострадать могут не только страховые компании, которым придется выплачивать огромные суммы, но и сами физические лица, недополучившие выплат.

Уловки мошенников

По словам эксперта, подавляющее число преступлений в сфере страхования связано именно с автострахованием, которое занимает львиную долю всего рынка страхования в России. По оценкам специалистов, до 15% всех страховых выплат по договорам автострахования в России, так или иначе, оседает в карманах мошенников в результате успешного совершения ими страховых преступлений. Это колоссальные потери для страховых компаний. И организации стараются бороться с мошенниками, создавая целые департаменты и управления безопасности — как правило, туда берут выходцев из правоохранительных органов, которые довольно успешно либо предупреждают возможное совершение страхового мошенничества на ранней стадии, либо самостоятельно и активно помогают и оказывают содействие правоохранителям при раскрытии и расследовании таких преступлений. Мошенники тоже не дремлют, количество новых преступных схем со страховыми полисами ежегодно растет, а старые схемы совершенствуются.

Например, сейчас стал популярен новый вид мошенничества с полисами ОСАГО, который связан именно с электронными договорами о страховании. И речь здесь вовсе не о реализации фальшивых или фиктивных страховых полисов. Таким видом мошенничества стали заниматься сами граждане, которые обратились в страховую компанию за оформлением и заключением страхового договора. Суть преступления заключается в том, что при покупке страховой услуги собственник автомобиля указывает адрес регистрации не тот, которым обладает в действительности, а наоборот — подальше от крупного города. И если злоумышленник указывал свою регистрацию в каком-либо дальнем регионе, да еще и в глухой деревне, то и расчет стоимости страховых услуг определяется по минимальному коэффициенту. Минимальный коэффициент в России — около 0,6, когда в Москве, к примеру, 2. Это позволяет получить настоящий страховой электронный полис ОСАГО по более низкой цене.

Кто чаще всего становится жертвой злоумышленников

Как оказалось, в страховых преступлениях, которые совершаются сотрудниками страховых компаний в отношении своих клиентов, разумеется, жертвами становятся невнимательные наивные граждане, которые не читают или читают, но невнимательно страховые договоры. Они не проверяют документы, получаемые от страхового агента или представителя страховой компании. Например, злоумышленник, представляющийся страховым агентом (или действительно таковым являющийся), с целью привлечения жертвы устанавливает цену на страховой полис существенно ниже среднего, хотя в действительности такого полиса не существует, он поддельный, хоть и обладает всеми признаками настоящего бланка страхового полиса. В другом случае полис может быть и действительным, настоящим, однако страховой агент, вводя жертву в заблуждение, продает полис якобы на год, но в действительности срок действия полиса составляет значительно более короткий срок, о чем наивной невнимательной жертве не сообщается.

«Как правило, ущерб граждан от таких преступлений составляет не более 1 миллиона рублей. Однако если речь идет о совершении преступления в отношении страховой компании, то сумма причиненного ущерба может быть значительно выше».

Как избежать обмана в сфере страхования

От обмана не защищен ни один человек. Но адвокат все же дал совет, как можно защитить себя от неприятностей. По его словам, если возникла необходимость заключения страхового договора, то лучше всего обратиться к проверенному страховщику. Кроме того, при оформлении договора страхования необходимо детально ознакомиться с условиями страхования, а также правильностью заполнения всех документов. Низкая стоимость страховки обязательно должна вызывать сомнения. А также необходимо обратить внимание и на сам полис страхования, все указанные там сведения должны соответствовать действительности.

Однако в том случае, если обмана не получилось избежать, специалист посоветовал обратиться за помощью в полицию. Сейчас правоохранительные органы обладают достаточно обширной базой практики и методов раскрытия и расследования преступлений в сфере страхования. Помимо полиции, к инциденту нужно привлечь и службу безопасности самой страховой компании, чей полис стал предметом преступления. Сотрудники службы безопасности также имеют обширный опыт раскрытий таких преступлений, зачастую оказывают значительную помощь правоохранителям.