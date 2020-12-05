Бенгази, 5 декабря. Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил изданию Erem News, что военные следили за перемещением турецких военных кораблей в заливе Сидра.

Ранее спутники отследили шесть фрегатов под турецким флагом у берегов североафриканской страны. По словам генерал-майора, военные корабли не пересекли территориальные воды Ливии. Кроме того, доказательств их приближения к району «Нефтяного полумесяца» не обнаружили.

Халид Махджуб подчеркнул готовность армии и военно-морских сил к любым чрезвычайным ситуациям. ЛНА контролирует залив Сидра.

Известно, что Анкара поставила Правительству национального согласия (ПНС) турецкую 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Т-155 Fırtına и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня (РСЗО) T-300 Kasirga, чем нарушила оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии.

Федеральное агентство новостей сообщало, что триполитанские «власти» под руководством турецкого оперативного штаба готовят нападение на армию в районе города Сирт.