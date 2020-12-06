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«Языковой закон» на Украине оставит без работы десятки тысяч человек

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«Языковой закон» на Украине оставит без работы десятки тысяч человек

Власти ряда регионов Украины объявили о намерении самостоятельно определять вид наказания для граждан, не желающих публично общаться по-украински. В рамках вступающего в действие в январе 2021 года закона «О языке» местные чиновники фактически получили право не только лишать лицензий частные предприятия, чьи работники не владеют «мовой», но и отказывать таким сотрудникам в пособии по безработице. Отдельной статьей пополнения областных и районных бюджетов станут штрафы за «употребление гражданами лексики страны-агрессора» (России). Корреспондент ФАН выяснял, чем нововведение чревато для рядовых украинцев.

Новое правило станет обязательным для исполнения уже 16 января. Именно столько времени официальный Киев отвел государственным и коммерческим структурам для окончательного воплощения в жизнь статьи 30 закона «Об обеспечении украинского языка как государственного». Документ, получивший в депутатской среде сокращенное название «языковой закон», был рассмотрен Верховной радой еще в апреле нынешнего года, однако до недавних пор целесообразность его принятия в первоначальной редакции ставилась под сомнение юристами. Все дело в том, что один из параграфов статьи гласит следующее: «Украинский язык должен стать единственным средством общения в деятельности органов власти, коммунальных и частных предприятий по всей Украине, включая Крым и Донбасс». Действенных рычагов «тотальной украинизации» Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской областей авторы закона не нашли.

В итоге пункты о Крыме и неконтролируемых Киевом донбасских территориях из документа были «временно изъяты».

«Уже в начале 2021 года на Украине все поставщики услуг, вне зависимости от форм собственности, будут обязаны обслуживать граждан исключительно по-украински, — заявил уполномоченный украинского президента по вопросам языковой политики Тарас Креминь. — Где бы вы ни были — на АЗС, в супермаркете, кафе или банке, — общение должно вестись на «мове». В противном случае пострадают государственные интересы».

«Языковой закон» на Украине оставит без работы десятки тысяч человек

Одновременно он призвал «сознательных граждан» немедленно докладывать в специально организованные «комитеты» о каждом случае нарушения законодательства.

«Мы накажем нарушителей и их работодателей самым суровым образом», — заявил Креминь.

«Понятие «наказание» в этом контексте представители региональных администраций трактуют весьма оригинально, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей юрист Виктор Барчук. — Например, в Киевской области русскоязычных продавцов магазинов сначала будут штрафовать на крупные суммы, а затем увольнять без права стать на учет на биржу труда. В соседней, Житомирской области у владельцев «русскоязычного бизнеса» предлагается отнимать не только лицензию на право деятельности, но финансовые и даже технические активы. Таким образом, можно смело сказать, что «языковой закон» оставит без работы и средств к существованию десятки тысяч человек».

По словам эксперта, в условиях тотальной безработицы и обнищания общества это может привести Украину к социальной катастрофе.

Впрочем, на этот счет существуют и другие мнения.

«Можно [показательно] оставить без штанов 100 граждан, зато на следующий день по-украински заговорят 500, — заявил на основе полной конфиденциальности бывший участник так называемой «АТО в Донбассе», а ныне сотрудник «языкового патруля» в Черниговской области. — А завтра-послезавтра уже никто в магазине, например, не захочет говорить с тобой по-русски».

«Языковой закон» на Украине оставит без работы десятки тысяч человек

Любопытно, что на специализированных форумах в украинском сегменте Интернета уже появляются призывы жаловаться на продавцов, библиотекарей, официантов и представителей гостиничного бизнеса, не владеющих «мовой».

«Пусть их места займут патриотически настроенные украинцы», — говорится в одном из воззваний.

Тем временем в Киеве произошел курьезный и во всех отношениях «показательный» случай, когда клиент массажного салона написал жалобу на сотрудницу заведения, якобы оскорбившую его «патриотические чувства» «московским наречием». Впоследствии оказалось, что салон являлся скрытым «домом терпимости», а жалобщик — высокопоставленным государственным служащим. Компромисс был найден: владельцам заведения порекомендовали до 16 января будущего года решить «языковой вопрос».

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