Военный эксперт отреагировал на заявление о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

Москва, 5 декабря. Военный эксперт Алексей Валюженич отреагировал на слова нового президента Молдавии Майи Санду о российских миротворцах в Приднестровье. В беседе с корреспондентом издания «Московский комсомолец» эксперт назвал заявление политика всего лишь дежурной фразой.

Избранный молдавский президент Майя Санду ранее выступила за вывод российских миротворцев с приднестровской территории. По ее словам, их функцию должны выполнять наблюдатели ОБСЕ. С точки зрения Валюженича, заявление Санду — обыкновенный реверанс в сторону Запада, который носят исключительно протокольный характер. Военный эксперт также обратил внимание на то, что Майи Санду не поинтересовалась мнением РФ на этот счет. В данном случае важно понимать, что Москва не оставит регион, где без российских миротворцев могут начаться боевые действия.

Алексей Валюженич обратил особое внимание на упоминание в этом контексте военного склада бывшей 14-й армии Вооруженных сил СССР.

«По официальным данным, там находится 20 тысяч тонн оружия и войскового имущества. То есть вот буквально все: от танков до полевых кухонь и станций связи. Многое из того, что числится на бумаге, уже давно распродано на запчасти, в первую очередь, то, что пригодно в повседневном обиходе: генераторы, запчасти и прочее. Так что не так страшен черт, как его малюют», — объяснил собеседник издания.

С его точки зрения, у Молдавии средств на ликвидацию склада просто нет, поэтому власти страны будут обращаться за помощью к США.

«Есть вариант, наподобие того, как США работали в бывших странах восточного блока. Скажем, в Румынии или Болгарии приезжали на склад боеприпасов, проводили учет. Потом половину просто увозили, а другую демонстративно взрывали. Все, как бы нет оружия», — напомнил военный эксперт, заметив, что «через 10 лет этим, уже якобы несуществующим, оружием половина Ближнего Востока вооружена».

Валюженич считает, что ликвидация складов на территории Приднестровской Молдавской Республики «может стать самым масштабным террористическим аукционом со времен распада СССР». Военный эксперт описал план действий РФ в случае «террористического аукциона» в Приднестровье. По его словам, российские военнослужащие сохранят свои позиции, поэтому добраться до военных складов не удастся.

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин ранее отреагировал на заявление Майи Санду и заявил, что российские миротворческие силы нельзя выводить с территории Приднестровья.