Лондон, 5 ноября. Подданные королевы Великобритании Елизаветы II отказались жить с ней в резиденции в Сандрингеме во время рождественских праздников. Об этом сообщил источник издания The Sun.

Сейчас с сотрудниками королевского двора ведутся переговоры, однако, скорее всего, к успеху они не приведут. Дело в том, что подданные Елизаветы II хотят провести праздники вместе с семьей, а не быть в изоляции. Изначально британская королева рассчитывала, что порядка 20 человек, в том числе и сантехники, и уборщицы, поселяться Сандрингеме. Такая идея возникла для того, чтобы сформировать так называемый «ковидный пузырь», то есть обезопасить королеву от заболевания коронавирусной инфекцией.

«Королева в ярости. Сотрудники сказали, что с них хватит. Это абсолютно беспрецедентный случай. Все хотят оставаться преданными ей, но им кажется, что на них слишком давят, заставляя изолироваться от семей на Рождество», — сообщил источник.

Таким образом, подданные Елизаветы II отказались от ее компании перед Рождеством. Если ее план все-таки не будет реализован, то ситуация обернется самым громким скандалом в истории королевской семьи.

Ранее сообщалось, что Елизавета II из-за пандемии сменила место празднования Рождества впервые за 33 года. Королева и ее муж герцог Эдинбургский Филипп будут встречать Рождество в Виндзорском замке.