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Украинский политик оценил угрозу Кравчука отключить Россию от SWIFT

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Украинский политик оценил угрозу Кравчука отключить Россию от SWIFT

Угроза со стороны Украины по поводу отключения России от системы SWIFT — сигнал Вашингтону, что Киев готов обострить отношения с Москвой. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT и ужесточить санкции против страны. По его словам, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован до конца года, то Украина будет требовать усиления ограничительных мер против РФ. Кравчук уточнил, что свои действия власти будут координировать с Евросоюзом и США.

Экс-президент Украины добавил, что блокирование SWIFT значительно ухудшит российскую экономику. Он отметил, что подобного рода санкции будут направлены непосредственно на государство, а не на отдельные физические лица.

«Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… Я не знаю, какие применить слова», — пояснил Кравчук.

Украинский политик оценил угрозу Кравчука отключить Россию от SWIFT

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с украинским политиком и юристом Владимиром Олейником с просьбой прокомментировать заявление Леонида Кравчука по поводу отключения России от системы SWIFT.

«Решение об отключении России от платежной системы будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне. Вероятность того, что Россию отключат от системы SWIFT, невысокая. Почему? А все из-за того, что если отключат такую большую страну от SWIFT, то другие государства поймут, что с Соединенными Штатами нельзя иметь дело, поскольку Вашингтон таким образом превратит экономику в политику. Напомню, что многие страны уже работают по своим системам взаимных расчетов. Кроме того, сегодня на передний план в мире выходит сверхприбыль, а не политика», — заявил он.

Украинский политик оценил угрозу Кравчука отключить Россию от SWIFT

Олейник также отметил: заявление Кравчука — это своего рода месседж для Вашингтона, что Украина готова обострить отношения с Россией, если того захотят американские власти.

«Еще неизвестно, вступил ли Байден в должность президента США, но украинские политики уже встали на его сторону. Кроме того, киевские власти пытаются угадать, чего хочет будущий хозяин Белого дома. А о чем говорит сегодня Байден? Он называет Россию врагом и намерен предоставить Украине наступательное оружие. Поэтому заявление Кравчука по поводу отключения России от системы SWIFT — сигнал Вашингтону, что Киев готов обострить отношения с Москвой. Получается, Банковая готова исполнить любое указание США даже в ущерб Украине», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что Украина ускорила закупку ракетных комплексов «Нептун».

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