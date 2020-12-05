Астролог Володина рассказала, что ждет россиян в декабре

Москва, 5 декабря. Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, что ждет россиян в декабре. Прогноз она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Володина призвала вспомнить то, что уже происходило в жизни людей летом прошлого и весной этого года. По ее словам, в декабре, как оказалось, это очень важно.

«Вспоминайте! Если тогда жизнь искрилась вокруг яркими красками или пугала взрывами внезапных событий, ждите от декабря «продолжения банкета», — предупредила Володина.

Также она отметила, что это касается и тех людей, которые переживали сильные эмоции летом 2019 года и в конце зимы этого года. По словам Василисы Володиной, «если именно в эти месяцы вас накрывала любовь или нелюбовь, можете и сейчас рассчитывать на те же чувства».

«И, наконец, декабрь будет важной и завершающей фазой глобальных дел, которые у кого-то начинались еще в феврале-марте 2019-го года. Вот вам и прогноз! С виду общий для всех, но по сути личный», — добавила астролог.

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