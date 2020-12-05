Следующий чемпионат России по боксу пройдет в Кемерово

Оренбург, 5 декабря. Чемпионат России по боксу 2021 года среди мужчин пройдет в Кемерово. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Выступая на пресс-конференции, посвященной закрытию чемпионата РФ по боксу, он сообщил, что турнир прошел на высоком уровне, передает ФАН.

«Благодаря организаторам, администрации Оренбургской области, единству спортсменов, тренеров чемпионат России по боксу 2020 года прошел на очень высоком уровне, что отметили журналисты, блогеры и зрители, побывавшие на выступлениях боксеров», — прокомментировал Умар Кремлев.

Он отметил, что все победители показали красивые бои и хорошую подготовку. Все десять золотых призеров этого чемпионата войдут в олимпийскую сборную России по боксу. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной РФ по боксу Виктор Фархутдинов. По его словам, спортсмены смогут немного отдохнуть и уже 19 декабря сборная приступит к подготовке к предстоящей в следующем году Олимпиаде.

«19 декабря ребята пройдут сборы на озере Круглом, их ждет медицинский осмотр. И уже 11 января, сразу после Нового года, мы все уезжаем в Польшу на сборы. Это будут совместные сборы, на которых будут присутствовать сборные десяти стран. Мы вместе потренируемся и проведем спарринговые встречи — по четыре спарринга», — сообщил Виктор Фархутдинов.

После Польши спортсмены продолжат подготовку в Кисловодске и Сочи. Главный тренер сборной России добавил, что всех боксеров в следующем году ждут европейские и международные турниры.

Чемпионат России по боксу среди мужчин проходил в Оренбурге. На турнире выступили 309 спортсменов, представивших большинство регионов страны. В итоге чемпионами в разных весовых категориях стали десять боксеров, которые вошли в состав олимпийской сборной РФ по боксу.