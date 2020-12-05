Вера Брежнева опубликовала чувственное фото с Меладзе

Москва, 5 декабря. Известная российская певица и актриса Вера Брежнева восхитила подписчиков фотографией с мужем Константином Меладзе. Снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Многие звезды на фоне пандемии коронавируса жалуются на финансовые трудности, но некоторые используют это время с пользой и занимаются творчеством. Вера Брежнева рассказала, что их семья извлекает пользу из ограничений. Ее супруг Константин Меладзе во время самоизоляции написал саундтрек к сериалу «Нежность» Анны Меликян.

Певица решила посвятить супругу пост. Она призналась, что безмерно гордится своей второй половинкой и восхищается его талантом. Брежнева показала на фото любовь с Меладзе.

«Пост гордости. Я уже не раз говорила, что для нашей семьи карантин был очень плодотворным временем. И все больше хочется делиться с вами результатами», — написала Брежнева.

Подписчики осыпали комплиментами звездную пару и заметили, что вера и Константин идеально подходят друг к другу.

«Сколько любви, нежности, понимания! Будьте счастливы!» — написала одна из подписчиц. «Люблю смотреть на лица счастливых людей. Добра вам и маленького лапусека в будущем. Этот комочек счастья вам необходим!» — добавила вторая. «Маэстро и его муза. Вы были созданы друг для друга», — отметила третья.

Вера Брежнева часто делится сво своими фанатами смелыми снимками. Недавно певица устроила фотосессию в прозрачном плаще. такой образ стилисты придумали для съемок клипа на песню Sestra. Может показаться, что что под прозрачным плащом на певице ничего нет, но на самом деле Вера надела бежевое боди. Эта фотосессия возмутила многих поклонников.