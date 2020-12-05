Воспитанница мокшанского интерната заступилась за уволенного директора

Пенза, 5 декабря. Воспитанница Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, призер Всемирных зимних пре-игр Специальной Олимпиады 2020 года в Эстерсунде (Швеция) Дарья Шкребина выступила в поддержку скандально уволенного директора интерната Заура Иванова.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, директор Мокшанского детского дома-интерната был уволен после скандального видео, записанного воспитанниками учреждения. Они утверждали, что Заур Иванов издевается над детьми, часто находится в состоянии алкогольного опьянения, а также угрожает рукоприкладством. После того, как на данный инцидент отреагировала уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал немедленно уволить руководителя детдома.

В своем Instagram Дарья написала, что очень сожалеет о произошедшем. По словам юной спортсменки, Заур Иванов очень любил детей и всячески им помогал, а указанные в видеозаписи воспитанников обвинения являются ложными.

«Я хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Все это неправда, я знаю, что вы этого не делали. Вы были очень добрым человеком и, наоборот, всем помогали. Вы нас во всем поддерживали. Вы очень любили детей. Я искренне приношу свои извинения, так как я тоже говорила о вас неправду. Простите меня за все, я совершила большую ошибку. Нам вас очень не хватает!» — поделилась с пользователями Сети воспитанница учреждения.

Ранее бывшего директора поддержали и сотрудники детского дома, опубликовав на официальной странице интерната в Instagram текст следующего содержания.