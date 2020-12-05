Психолог назвала способ, как перестать отдыхать с помощью алкоголя

Любая зависимость возникает из-за подавленных потребностей, поэтому нужно относиться к себе более внимательно. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Людмила Суздальцева.

Недавно актер Гоша Куценко сообщил поклонникам, что решил отказаться от спиртного. Он объяснил, что артистам часто приходится прибегать к алкоголю, чтобы хоть как-то расслабиться.

По словам психолога Людмилы Суздальцевой, артистам в их профессии действительно приходится нелегко.

«Исполняя разные роли, актер что-то обостряет внутри себя, что-то притупляет. Это свойственно не только артистам, но и обычным людям в повседневной жизни. Всем нам приходится подавлять себя в той или иной степени. Человек впадает в зависимость, когда у него не удовлетворены какие-то крайне важные потребности. Именно поэтому каждому человеку нужно научиться прислушиваться к себе. Видеть, чего он хочет, чего он себе не позволяет», — сказала эксперт.

Собеседница ФАН добавила, что алкоголь — это вовсе не единственный способ, который используют, чтобы укрыться от проблем.

«Зачастую мы стараемся чем-то заняться, чтобы не оставаться наедине с собой, не переживать сложные чувства и состояния, которые есть в жизни каждого человека. В итоге кто-то работает без устали, другие занимаются спортом, третьи говорят без умолку», — пояснила психолог.

В заключение она подчеркнула, что рецепт лучшего отдыха у каждого свой. Для одних это физическая активность, спорт. В то время как другим очень нужна возможность спокойно любоваться природой. Главное — быть внимательным к себе, прислушиваться к своим потребностям.

Ранее сообщалось о том, артист Гоша Куценко обиделся на своих подписчиков в социальной сети за то, что они не заметили его на фото рядом с полуобнаженной девушкой.