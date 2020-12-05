Певица Подольская показала, как готовит обед в мини-платье

Москва, 5 декабря. Российская певица Наталья Подольская, месяц назад родившая второго сына, восхитила фанатов фигурой в мини-платье на кухне и показала, как готовит обед. Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Режим сейчас такой, что нарядиться домой к обеду — уже праздник!» — написала под постом Подольская.

Певица запечатлена в коротком платье из шифона с рукавами-фонариками на кухне. Наталья решила порадовать свою семью и приготовила гуляш из индейки. Подробным рецептом звезда поделилась в своем посте.

«Потушите филе бедра индейки с луком, морковкой и сметаной, посолите и поперчите по вкусу, добавьте любимый гарнир или свежих сезонных овощей», — рассказала подписчикам Наталья.

Поклонники знаменитости обратили внимание на фигуру Подольской и осыпали ее комплиментами в комментариях.

«Какая же Вы хорошенькая», — написала одна из фанаток. «Отличное фото, Наталья!» — добавила вторая. «Наталья такая классная, красивая, милая, и мне интересна она. Красавица-мамочка с девичьей фигурой, и платье отличное!» — с восхищение отметила третья. «Наталья, расскажите, как Вы в форму быстро пришли после рождения! Прекрасно выглядите!» — поинтересовалась еще одна подписчица.

Действительно, фанаты Подольской уже не раз замечали, что она быстро восстановилась и привела фигуру в порядок. Недавно она опубликовала снимок со съемок новогодних концертов, приятно удивив поклонников преображением.