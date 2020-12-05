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«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины

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«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины

Украинские патриоты запаниковали, когда узнали, что в нескольких километрах от Киева внезапно «появилась» армия России. На Украине сразу же разгорелся скандал. Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин рассказал в интервью ФАН, почему Россия до сих пор будоражит умы украинских активистов.  

Клавдиевская фабрика елочных игрушек, расположенная в поселке городского типа Клавдиево-Тарасово Киевской области, произвела елочные игрушки с надписью «Армия России». Видеозапись с сотрудницей фабрики, работавшей над новогодними украшениями, опубликовал экскурсовод Сергей Савченко на своей официальной странице в социальной сети Facebook. Об этом мгновенно узнали украинские патриоты и ветераны так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Они тут же отправились на место «преступления». Патриоты потребовали он владельца утилизировать всю продукцию, а также отказаться от контрактов с Россией.

В свою очередь исполняющий обязанности главы предприятия Павел Гукасов заявил, что из-за сезонности бизнеса и конкуренции с китайскими производителями за последние шесть лет предприятие не смогло полностью отказаться от сотрудничества с российской стороной. 

«Экономический кризис и введение карантинных мероприятий, привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени, и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания», — заявил он.

Представитель фабрики также сообщил, что на данный момент тираж елочных игрушек, произведенных для известного российского бренда «Армия России», уничтожен. Он также пообещал, что в дальнейшем все заказы будут проходить «цензурный» и «этический» контроль. Напоследок Гукасов принес извинения за данный инцидент и выразил надежду на возобновление теплого отношения к коллективу фабрики.

«Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль», — уточнил Гукасов.

«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сложившуюся на Клавдиевской фабрике елочных игрушек ситуацию, а также указал, почему «Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины.

«В 2014 году Украина полностью отказалась от военного сотрудничества с Россией, несмотря на то, что были заключены многомиллиардные контракты между Киевом и Москвой. Из-за этого, скорее всего, надпись «Армия России» на новогодних шариках и вызвала такой резонанс в украинском обществе. Я считаю, что нынешняя политика Киева, которая заключается в поддержке националистов, направлена на то, чтобы любое сотрудничество Украины с Россией вызывало негатив. В это же время мы видим, что товарооборот между Россией и Украиной после 2014 года продолжал только расти. Кроме того, он даже превысил показатели, которые были до Майдана», — отметил эксперт.

«Армия России» под Киевом заставила паниковать патриотов Украины

Антон Бредихин объяснил такое поведение украинских националистов политикой двойных стандартов. Ведь, как уверяет эксперт, многие товары украинских производителей успешно реализуются на территории России, о чем прекрасно знают патриоты из соседнего государства.  

«Это хорошо, если какие-то украинские предприятия могут вести свой бизнес и выстраивать нормальную экономическую политику с Россией. Если украинские товары пользуются спросом в РФ, то это позитивно. Мы же не удивляемся тому, что, например, в Москве продается мороженое от украинского производителя. Кроме того, мы по этому поводу не митингуем и не выступаем. Да и украинские патриоты не возражают, чтобы это мороженое продавалось на территории России. Поэтому в случае с новогодними игрушками можно говорить о двойных стандартах со стороны украинских националистов», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что дочь ветерана ВОВ собирается обратиться в СБУ из-за медали к юбилею Победы. 

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