В Госдуме рассказали, чем Россия может ответить на «акт Родченкова»

Президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова», предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с участием спортсменов из США. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал «акт Родченкова» еще одним инструментом гибридной войны.

«Акт Родченкова» будет распространяться практически на все соревнования и предусматривает возможность преследования со стороны США любого, кого заподозрят в участии в допинговом сговоре. Нарушителям грозит штраф в размере до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. В МИД РФ ранее выказывали опасения, что «акт Родченкова» станет инструментом США в борьбе со спортивными успехами других стран.

Парламентарий Сергей Кривоносов считает, что принятый Трампом «акт Родченкова» — это элемент гибридной войны, которая ведется против России.

«Против нашей страны ведутся экономическая, юридическая и другие разные виды войн, это, по сути дела, гибридная война. Они пытаются нас дискредитировать, нам необходимо создать юридическую структуру, которая будет на международном уровне противостоять этой агрессии. Мы должны грамотно, современно отвечать на эти вызовы», — заявил депутат.

Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров отметил, что США выступают против мирового допинга, но сами почему-то не подчиняются общепринятым антидопинговым законам. По его словам, американцы выдвигают себя на роль «допингового жандарма».