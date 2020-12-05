Галкин умилил подписчиков видео с сыном Гарри в шапке-ушанке

Москва, 5 декабря. Телеведущий и юморист Максим Галкин умилил подписчиков кадрами с сыном Гарри в пуховике и ярко-оранжевой шапке-ушанке. Видео появилась в разделе stories в Instagram-аккаунте знаменитости.

В этом году Галкин практически не посещает светские рауты и проводит время с семьей. Семилетние наследники Максима Галкина и примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой ходят в школу, но в свободное время находят себе веселые занятия. Недавно Гарри отправился кататься с горки на картонной коробке. На юном сыне Галкина были черный пуховик с принтом, теплые пуховые штаны и шапка-ушанка.

«Гарри решил покататься на картонке. А где ты картонку то взял?» — спросил Максим у резвящегося в саду сына. «Где, где, в гараже! Мы играли, и я решил ее взять. Я покажу, где я уже катался», — ответил малыш.

Гарри показал место, где катался с горки, сел на картонную коробку и поскользил вниз с пригорка.

«Так круто!» — сказал довольный мальчик.

Максим Галкин часто делится со своими подписчиками кадрами, на которых запечатлены их дети. В День матери он показал забавное видео с Лизой и Гарри и супругой Аллой Пугачевой. Юморист рассказал, что его наследник накануне праздника потребовал у мамы массаж ног. Пугачева не смогла отказать любимому сыну, а на помощь себе позвала дочь.