Любовь Успенская объяснила отказ от новогодних съемок нежеланием «ходить на сборища»

Москва, 5 декабря. Королева отечественного шансона Любовь Успенская заявила, что в этом году отказалась от участия в новогодних съемках на телевидении. В разговоре с Teleprogramma.pro исполнительница объяснила, почему приняла такое решение.

«Я не пойду на новогодние съемки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую. К примеру, приняла участие в новогоднем выпуске «Угадай мелодию» и еще парочке программ. В других передачах участвовать не буду», — объяснила Успенская отказ от участия в новогодних съемках.

По ее словам, все дело в том, что на это мероприятие необходимо потратить целый день. Успенская добавила, что принимает участие в том, что ей нравится.

«А в остальном ходить на массовые сборища мне не хочется», — добавила она.

Ранее Любовь Успенская показала поклонникам интерьер своего роскошного дома, который превратился в павильон для съемок клипа. Королева шансона на опубликованных в соцсети Instagram кадрах запечатлена в черном платье и белых ботильонах. Звезда спустилась по шикарной лестнице и прошла в гостиную, где ее встретила съемочная команда и композитор Брендон Стоун у белого рояля.

Напомним, известная певица, заслуженная артистка России Алсу приняла решение не участвовать в этом году в съемках новогодних шоу. Она объяснила, что ее поступок продиктован необходимостью оберегать свое здоровье и самочувствие близких.