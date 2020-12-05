Поддержавших Дзюбу пилотов пригласили на «Авиагонки Формула-1»

Пилотов лоукостера «Победа», поддержавших Артема Дзюбу необычной фигурой в небе, пригласили принять участие в «Авиагонках Формула-1». Президент национальной ассоциации авиационных гонок Дмитрий Мотин рассказал ФАН, почему пригласил пилотов на соревнования.

Рейсовый самолет Москва — Екатеринбург, пролетая над Башкирией, выполнил ряд разворотов вне трассы и вне полетного плана. При прокладывании плана полета получился схематически изображенный фаллос. Таким образом пилоты решили поддержать Дзюбу после скандала с интимным видео.

Мотин направил письмо директору «Победы» Андрею Калмыкову и пригласил поддержавших Дзюбу пилотов «усовершенствовать летную подготовку в спортивном формате» и поучаствовать в соревнованиях. Он рассказал, что обратился не только к «Победе», но также и к компаниям «S7 Airlines» и «Меридиан».

«На наш взгляд, это три такие самые интересные, прогрессивные компании, которые, во-первых, отличаются мастерством своих пилотов. Летные экипажи там — это профи высокого класса. И в принципе, конечно, нам было бы интересно, чтобы эти авиакомпании создали свои команды в авиационных гонках», — сообщил Мотин.

По его словам, сейчас все больше авиакомпаний создают свои команды на авиагонках, поэтому в ассоциации предложили компаниям также создать свои команды.

«Почему бы им не пройти подготовку именно по полетам по спортивным стандартам и не попробовать себя в авиационных гонках в свободное от основной работы время? Нам кажется, что высококлассные пилоты нужны не только в гражданской или военной авиации, но и в спорте тоже», — добавил собеседник ФАН.

Мотин отметил, что поддержал не только пилотов рейса Москва — Екатеринбург, но всех пилотов «Победы».

«Я полностью поддерживаю всех пилотов военной и гражданской авиации и в том числе тех самых пилотов рейса 407 МСК-ЕКБ, которые выполняли рейс 11 числа, я их поддерживаю всех, да. На мой взгляд, если эти действия не представляли никакой угрозы ни воздушному судну, ни экипажу, ни жизни и здоровью пассажиров, то тут плохого как бы случилось. Мне кажется, что ничего страшного в этом не произошло, это нельзя назвать воздушным хулиганством», — уверен он.

Однако в Росавиации так не считают — акцию в поддержку Дзюбы так расценили как авиационный инцидент. В Росавиации объяснили, что при прохождении над Башкирией от самолета «Победы» стали поступать сигналы об отсутствии данных от навигационной системы. Для того, чтобы помочь «неисправному» борту, диспетчер уделил ему внимания в восемь раз больше штатного. Росавиация заявила, что у нее есть неопровержимые доказательства причастности к акции руководства компании.