Под Пензой появится новое кладбище стоимостью почти 40 миллионов рублей

Пенза, 5 декабря. Создание нового кладбища, которое планируется расположить у въезда в Пензу со стороны Чемодановки, будет стоить бюджету города более 37 миллионов рублей. Соответствующая заявка, размещенная МКУ «Управление капитального строительства г. Пензы», появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 4 декабря.

Место для захоронения умерших, площадь которого 40 гектаров, примкнет к одному из крупнейших в регионе Восточному кладбищу с северной стороны. В стоимость работ, согласно открытой документации, будут входить: валка деревьев, строительство навеса для ожидания, туалета, поста охраны, подъездной автодороги, тротуаров, парковки, системы поливочного водопровода, ограждения и освещения.

Финансирование сооружения объекта закупки будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы».

В настоящий момент заявка находится на стадии поиска подрядной организации, а значит стоимость работ позже может быть снижена в результате торгов.