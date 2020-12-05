Политолог Корнилов предрек гражданскую войну в Закарпатье из-за действий Киева

Москва, 5 декабря. Политолог Владимир Корнилов прокомментировал деятельность сотрудников СБУ по отношению к венгерской общине в Закарпатье и рассказала о возможных последствиях. Своим взглядом на этот счет эксперт поделился в разговоре с изданием «Известия».

Венгрия с возмущением отреагировала на обыски СБУ, которые прошли среди представителей венгерской диаспоры, проживающих в Закарпатье. С точки зрения Владимира Корнилова, действия украинских силовиков окончательно настроили венгров против официального Киева . Это приведет к негативным для украинского руководства последствиям, добавил политолог. С его точки зрения, своими действиями Украина фактически развязывает в Закарпатье гражданскую войну.

«Киев сделал все, чтобы разозлить соседа, Будапешт отвечает довольно жестко. В частности, блокирует связи Украины с НАТО», — констатировал политолог, комментируя реакцию Польши на провокацию Украины.

Он также объяснил, каким образом Украина все-таки сможет избежать жесткого развития конфликта. «Дипломатическая и политическая напряженность сохранится в дальнейшем» в отношениях двух соседних стран, уверен Владимир Корнилов.

Украинский политолог Александр Семченко ранее предупредил, что непростая ситуация в западных регионах Украины может привести к негативным последствиям для всей страны. Он назвал сценарий, при котором Киев получит второй Донбасс.

Венгерские представители в Европарламенте ранее сообщили, что Киев спровоцировал состояние гражданской войны на территории Закарпатской области.