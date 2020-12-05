На Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек с российской символикой

Киев, 5 декабря. Видеозаписи с фабрики елочных игрушек в Киевской области бурно обсуждают в социальных сетях. Продукцию предприятия расписывают символикой российской армии.

Видеозапись опубликовал экскурсовод Сергей Савченко. На кадрах одна из работниц фабрики по производству елочных украшений наносит рисунок на стеклянные шары. На видео видно, что продукцию украшают символикой российской армии.

Как пояснил исполняющий обязанности главы правления Павел Гукасов, фабрика поставляет свою продукцию в Россию.

«В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему», — рассказал Гукасов.

Экономический кризис и карантин вынудил предприятие сократить число экскурсий. Поэтому финансовое положение фабрики катастрофически снизилось. По словам Гукасова, лично он был занят развитием новых проектов для спасения предприятия от банкротства. О сотрудничестве с Россией он, как выяснилось, даже не знал.

«Все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа.», - написал Гукасов в социальной сети.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Украина вскоре может лишиться транзита российского газа через свою территорию.