Москва, 5 декабря. Аналитики немецкого издания Agrarheute рассказали о самых главных успехах российских фермеров и заявили о возможности выхода их продукции на иностранные рынки. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный перевод материала.

Запад изначально с долей скептицизма и сарказма смотрел на решение России отказаться от европейского молока и других продуктов питания из тех стран, которые приняли сторону санкционной политики по отношению к Москве. Но сейчас западные СМИ начали признавать, что российская сторона с большим успехом провернула любопытный трюк в сельскохозяйственной сфере, который привел к неожиданному эффекту. В данном случае речь идет о расширении производства и переработки молока, а также о безболезненной замене западных продуктов.

«Этому способствовали обширные государственные инвестиционные программы, направленные на то, чтобы к 2020 году страна перестала зависеть от иностранного импорта <…> В результате этих действий на российском рынке едва ли найдется место для европейской продукции, даже если торговые ограничения будут внезапно отменены», — считают немецкие аналитики.

С их точки зрения, РФ сейчас имеет возможность не только обеспечивать себя молочной продукцией, но и выйти с ней на внешние рынки. Рост производства на Дальнем Востоке даст возможность наладить поставки молока в Китай, уверены журналисты Agrarheute.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) ранее опубликовало отчет с оценкой перспектив молочной отрасли в России. С точки зрения экспертов, Россия приняла решение сократить издержки и увеличить эффективность производства, поэтому общий размер молочных стад коров на 2020 год составляет всего 6,6 миллиона. Российские предприятие приняли решение сократить их количество, так как производить молоко можно в больших объемах и от указанного небольшого числа. Это представляется возможным благодаря улучшению генетики животных и повышению продуктивности.

Как отметили аналитики немецкого издания, Россия «инвестировала миллиарды евро в расширение и повышение профессионального уровня своего сельскохозяйственного сектора».

«В 2016 году вложения в эту отрасль удвоились по сравнению с показателями прошлых лет. Также фермерам были предоставлены дополнительные банковские кредиты. Этот инвестиционный бум получил дополнительный импульс после введения торгового эмбарго и бойкота западных товаров», — резюмировали журналисты из ФРГ.

До 2014 года РФ зависела от молочных продуктов из Европы. Москва поставила перед собой цель — добиться к 2020 году независимости от иностранной молочной продукции. Эта задача еще не решена, но Россия идет по верному пути.

Последнее время европейские СМИ начали возмущаться фактом превращения РФ в «независимую агродержаву». Так, бельгийское издание EUObserver обратило внимание на решение российских властей снизить экспорт зерна и подсолнечного масла. Авторы материала выразили недовольство таким положением вещей, судя по всему, считая, что жители ЕС должны быть для РФ на первом месте.