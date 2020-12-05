Психолог рассказала, куда уходит новогоднее настроение и как его вернуть

Настроение у большинства россиян ухудшилось перед Новым годом, показало исследование ученых из МГУ им. Ломоносова. Наиболее распространенными причинами стали стрессы из-за пандемии, низкая физическая активность, а также общая эмоциональная усталость. Психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, как поднять настроение перед Новым годом.

Праздник не по плану

Психолог объяснила, что многие люди придают празднованию Нового года особое значение. Однако из-за ограничений не у всех праздник пройдет так, как они планировали.

«Новый год для многих людей — большой стресс. Это праздник, к которому люди готовятся. Переход из одного года в другой часто ассоциируется с важным событием, к которому надо подготовиться. Многие люди до сих пор верят, что как Новый год встретишь, так его и проведешь», — отметила специалист.

Именно у этой категории людей сейчас упаднические настроения, заметил эксперт. Им кажется, что, если праздник будет не таким, как им хотелось, то весь год пойдет насмарку.

«Эти неправильные установки заставляют человека чувствовать себя некомфортно. По большому счету самое главное не то, что происходит в нашей жизни, а то, как мы относимся к этим событиям. Травматизация высокая у тех людей, которые видят только плохое», — добавил Наумова.

Психолог рекомендовала тем, кто переживает из-за Нового года, поработать над своим восприятием, постараться увидеть хорошее в той ситуации, которая сейчас есть. Новый год можно хорошо встретить и в домашней обстановке, в кругу близких, родственников и друзей.

Однако если переживания связаны не с мыслями, а с психическими состояниями, гормональным статусом, то стоит обратиться за помощью к специалисту — психологу или психиатру, в зависимости от тяжести ситуации.

Как поднять настроение

Кроме того, Наумова дала несколько советов, как поднять настроение перед Новым годом. Психолог рекомендовала чаще бывать на солнце, выходить на прогулки. Витамин D крайне необходим человеку, особенно в период пандемии. Также стоит обратиться к врачу, который подберет комплекс витаминов.

«Нужно стараться создавать яркие акценты — яркие цветы дома, апельсины в вазочках, картины красивые. Что-то, что будет радовать глаз, поднимать настроение. Женщинам можно сделать яркий маникюр, цветочек нарисовать. Это мелочи, которые будут поддерживать человека, и его эмоциональный фон будет повышаться. Нам нужны яркие цвета, хорошие мысли, интересные фильмы, друзья, общение. Все это должно вытащить людей в большинстве своем из уныния», — заключила эксперт.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что наблюдает рост числа диагнозов, связанных с депрессией, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. В ведомстве это объяснили пандемией коронавируса.