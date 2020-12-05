Фролов указал на странность в реакции Польши в адрес РФ на дело о «грязной» нефти

Москва, 5 декабря. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что претензии Польши по загрязненной нефти рассудит суд. О странной реакции Варшавы на нефтяной инцидент, повлекший скандал РФ с Белоруссией, эксперт рассказал в разговоре с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN намерен требовать от России компенсации за «грязную» нефть, попавшую в Польшу в 2019 году. Между Москвой и Варшавой есть разногласия по вопросам компенсации. Польская сторона считает, что проблемы, действительно, большие и они исключают мировое соглашение.

Напомним, в апреле прошлого года Минск заявил об ухудшении качества российской нефти, идущей в Европу. Далее Польша и ряд стран приостановили поставки сырья. Следствие провело проверку и выяснило, что загрязнение нефтепровода «Дружба» произошло через частный «Самаратранснефть-терминал», на который поступает нефть от нескольких мелких производителей. 90 тысяч тонн загрязненной российской нефти сейчас хранятся на польской нефтебазе «Адамово». Александр Фролов констатировал, что «по газопроводу «Дружба» в 2019 году действительно прошла нефть с загрязнениями из хлорорганики». Эксперт обратил внимание на то, что был большой скандал, но не с Польшей, а с Белоруссией.

«Хлорорганика могла повредить нефтеперерабатывающее оборудование. И надо согласиться с поляками: так не делается — нужно поставлять сырье по оговоренным в соглашении характеристикам», — объяснил Александр Фролов.

Он назвал причину резкого обострения отношений между Россией и Белоруссией на почве некачественной нефти. По его словам, все дело в том, что в тот период времени шли переговоры двух стран по условиям нефтегазового сотрудничества. Как указал эксперт, основным получателем загрязненной нефти стала Белоруссия, но часть сырья дошла и до Польши.

«Странно только то, что поляки решили подать в суд сейчас — через полтора года после событий. Чисто хронологически это непонятно, но с другой стороны — почему бы и нет, раз возможность существует», — поделился своим мнением касательно сложившейся ситуации Фролов.

У Польши, действительно, есть основания, чтобы отстаивать свою позицию в арбитражном суде. Но важно понимать, что это решение является запоздалым. Кроме того, оно коррелирует с другими антироссийскими действиями польской стороны.

«За последние годы в Польше частично изменилась инфраструктура получения газа. У них теперь есть СПГ-терминал, но не заметно, чтобы это им помогло. У поляков существуют альтернативы по нефти — через порт Гданьска они могут приобретать сырье у других поставщиков, но этого не происходит, а российские поставки исправно идут и после данного скандала», — резюмировал Александр Фролов.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует повысить тарифы на транзитную прокачку нефти из России, единовременный рост может составить 25%.