Политолог Семченко назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс

Москва, 5 декабря. Известный украинский политолог Александр Семченко предупредил, что непростая ситуация в западных регионах Украины может привести к негативным последствиям для всей страны. Своей точкой зрения на этот счет эксперт поделился в беседе с «Известиями».

Семченко считает, что ситуация, разворачивающейся в западных регионах Украины, является опасной и может в итоге протекать по сценарию конфликта в Донбассе. Все дело в недавних обысках СБУ у представителей венгерской общины в Закарпатье, пояснил политолог. С его точки зрения, сейчас существует риск вмешательства в ситуацию украинских радикалов, это и может привести к негативным последствиям. Политолог назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс.

«Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс», — поделился своей точкой зрения на ситуацию Семченко.

По словам политолога, гористая местность в Закарпатье делает партизанскую войну значительно проще, чем в полях на юго-востоке Украины. Также важно не забывать о том, что за спиной у новоиспеченных «сепаратистов» окажется Венгрия — страна Евросоюза и НАТО. Это обстоятельство автоматически лишит Киев международной поддержки в вопросах сохранения целостности страны силовым путем.

Александр Семченко добавил, что в сложившейся ситуации огромную опасность представляют вовлеченные в конфликт националисты, которые со времен Евромайдана безнаказанно устанавливают свои порядки в Центральной части Украины.

«Хватают и ставят на колени несогласных, добиваются покорности. Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион», — констатировал Семченко.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков ранее заявил, что Украина распадется на три независимых государства.

Напомним, на Украине в 2014 году произошел госпереворот. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции», но ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но официальный Киев регулярно нарушает пункты договоренностей.