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Политолог Семченко назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс

Политолог Семченко назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс

Москва, 5 декабря. Известный украинский политолог Александр Семченко предупредил, что непростая ситуация в западных регионах Украины может привести к негативным последствиям для всей страны. Своей точкой зрения на этот счет эксперт поделился в беседе с «Известиями».

Семченко считает, что ситуация, разворачивающейся в западных регионах Украины, является опасной и может в итоге протекать по сценарию конфликта в Донбассе. Все дело в недавних обысках СБУ у представителей венгерской общины в Закарпатье, пояснил политолог. С его точки зрения, сейчас существует риск вмешательства в ситуацию украинских радикалов, это и может привести к негативным последствиям. Политолог назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс.

«Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс», — поделился своей точкой зрения на ситуацию Семченко.

Политолог Семченко назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс

По словам политолога, гористая местность в Закарпатье делает партизанскую войну значительно проще, чем в полях на юго-востоке Украины. Также важно не забывать о том, что за спиной у новоиспеченных «сепаратистов» окажется Венгрия — страна Евросоюза и НАТО. Это обстоятельство автоматически лишит Киев международной поддержки в вопросах сохранения целостности страны силовым путем.

Александр Семченко добавил, что в сложившейся ситуации огромную опасность представляют вовлеченные в конфликт националисты, которые со времен Евромайдана безнаказанно устанавливают свои порядки в Центральной части Украины.

«Хватают и ставят на колени несогласных, добиваются покорности. Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион», — констатировал Семченко.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков ранее заявил, что Украина распадется на три независимых государства.

Политолог Семченко назвал сценарий, при котором Украина получит второй Донбасс

Напомним, на Украине в 2014 году произошел госпереворот. Тогда некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости и создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев ввел на территорию Донбасса свои войска в рамках так называемой «антитеррористической операции», но ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но официальный Киев регулярно нарушает пункты договоренностей.

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