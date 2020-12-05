Елена Летучая: Не могу назвать 2020-й плохим годом, он просто необычный

Продюсер, ведущая Елена Летучая, известная по программе «Ревизорро» и другим ярким телепроектам, отмечает день рождения, ей исполнился 41 год. Летучая рассказала ФАН, чем ей запомнился год и с каким настроем она встречает новый.

— 2020 год выдался сложным для всех. Ждете ли вы, когда он наконец закончится?

Я стараюсь ценить каждый день и каждый год, который мы проживаем. Несмотря на то, что мы болели и много чего перенесли, я не могу сказать, что что-то было плохо, пускай уйдет старый год. И у меня все хорошо. Был год необычный — я бы так назвала. Поскольку я родилась 5 декабря, всегда провожаю с шиком любой год, потому что я сначала праздную свой день рождения, а потом уже мы входим в эти праздничные сборы Нового года.

— Из-за пандемии отменилось очень много мероприятий, концертов, съемок. Сильно ли вы переживали из-за резких изменений?

Я тот человек, у которого вообще не бывает каких-то таких надрывных эмоций. В начале февраля у меня было полностью составлено расписание до октября — со всеми выходными днями и их отсутствием, со всеми поездками, съемками — и должно было быть много всего нового. И когда в один день мы проснулись и все это расписание «обнулилось», было очень необычное чувство. Не могу сказать, что сильно расстроилась и очень переживала. Ко всем изменениям, которые происходят в моей жизни, будь они положительные или отрицательные, отношусь как к данности и всегда это принимаю!

— Очень сложно принять отрицательные события в жизни. Расскажите, как вам это удается?

Человек — это такое существо, которое всегда принимает с радостью что-то хорошее, что приходит к нему в жизнь. И когда приходит, на его взгляд, что-то негативное, он это всегда отталкивает. И оно попадает в такой некий рюкзачок, который человек тянет за собой. И потом этот рюкзачок становится таким тяжелым, что человеку тяжело нести, и он становится ужасно ворчливым и негативным. Я принимаю все. Даже когда, как тебе кажется, какая-то негативная вещь приходит к тебе, ее нужно принять, пережить, если это какое-то больше горе, потому что это тебе дано для чего-то.

— С каким настроением или девизом вы встречаете своего 41-летие?

Когда меня спрашивают о девизе, с которым бы я прошагала следующий год, скажу слова, с которым я иду по жизни — это никогда не сдаваться, что бы ни случилось. Для того, чтобы что-то у тебя было, нужно очень хорошо поработать или чем-то пожертвовать. Потому что человек сам по себе очень труслив и ему иногда менять что-то очень страшно.