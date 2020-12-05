Американские спутниковые группировки во время глобального конфликта могут быть выведены из строя в течение одного месяца. С таким заявлением в интервью ФАН выступил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Глава Объединенного комитета начальников штабов при Минобороны США генерал Марк Милли выступил с заявлением, что серьезная зависимость войск НАТО от работы спутниковой группировки на орбите может обернуться для Альянса катастрофой, похожей на ту, что имела место во время атаки японских военных на Перл-Харбор. По утверждению офицера, противостояние НАТО с Китаем и Россией может обернуться колоссальными проблемами, поскольку Соединенные Штаты на данный момент остаются весьма уязвимыми в космической сфере.

«Потеря возможности обеспечения мгновенной связи и координации между всеми военными соединениями, которую обеспечивают спутники, может сделать американских военнослужащих слепыми, немыми и глухими в одно мгновение», — утверждает американский генерал.

С мнением Марка Милли соглашаются и его британские союзники по Североатлантическому альянсу. Начальник штаба ВВС Великобритании Майкл Вигстон выступил с предостережением о возможных последствиях «небрежного» отношения к существующей угрозе, а также предложил начать готовиться к космическим войнам.

«Даже если боевые действия нового поколения начнутся не на орбите, то довольно быстро бои переместятся в стратосферу», — отметил он.

Корреспондент Федерального агентства новостей по данному поводу обратился за комментарием к военному эксперту журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову. По его словам, американцы используют свои спутники для передачи военных данных, поэтому если они выйдут из строя, то армия США окажется в затруднительном положении. Кроме того, в случае конфликта Россия может «обезглавить» армии США и НАТО всего за один месяц.

«Заявление главы Объединенного комитета начальников штабов при Минобороны США генерала Марка Милли действительно соответствует действительности. Дело в том, что вся военная информация США, включая разведывательные данные, идет через американские спутниковые группировки. Если она прекратит свое существование, то ничем хорошим это для армии США не закончится. Замечу, что все спутниковые группировки во время глобального конфликта выводятся из строя в течение одного месяца», — рассказал военный эксперт.

Алексей Леонков утверждает, что у американских винных не получится в кротчайшие сроки отремонтировать выведенные из строя спутники. Поэтому, считает эксперт, глава Объединенного комитета начальников штабов при Минобороны США генерал Марк Милли не зря переживает по этому поводу.

«Милли — Капитан Очевидность. Действительно, так это и произойдет. Американцы не смогут защитить свои спутники. Потому что у орбитальных спутников, в отличие от наземных комплексов, нельзя так просто заменить поврежденные блоки. Невозможно также будет запустить апгрейд, если слетит программное обеспечение. Кроме того, нельзя будет до бесконечности заменять вышедшие из строя блоки. Здесь необходим некий резерв спутников, но и он не является неиссякаемым. Марк Милли лишь обозначил эту проблему для США, которая существовала и существует», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что США готовы использовать Украину для увеличения присутствия в Черном море.