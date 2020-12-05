Душкин объяснил, почему Россия не разрабатывает боевых роботов с ИИ

Одна из крупнейших в мире международных конференций по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey — 2020 проходит в России. Участник конференции, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин рассказал ФАН, почему Россия выбрала правильный путь развития искусственного интеллекта.

По словам эксперта, в России ведутся активные дебаты на тему общего искусственного интеллекта, в том числе в рамках конференции AI Journey.

«Сегодня мы уже достигли потолка в построении систем узкого искусственного интеллекта, хотя есть еще много нерешенных прикладных задач, есть куда двигаться. Но наука и технологии начинают упираться в стеночку, эту стеночку пока не пробить, не перепрыгнуть — это общий искусственный интеллект или сильный искусственный интеллект», — объяснил собеседник ФАН.

Специалист сообщил, что уже в следующем году Агентство искусственного интеллекта представит разработки в области общего искусственного интеллекта. Кроме того, Душкин подчеркнул, что в России одна из самых сильных школ искусственного интеллекта.

«В мире еще не до конца осознали всю мощь искусственного интеллекта. Я без ложной скромности скажу, что в России одна из лучших школ, даже несколько школ, они конкуренты», — отметил он.

Эксперт обратил внимание, что в других странах исследования в области искусственного интеллекта пошли по неправильному пути.

«США и Китай устроили гонку вооружения в области искусственного интеллекта. Хорошо, что мы в ней не участвовали, потому что они идут не туда. Они идут в сторону повышения мощности вычислений: побольше сейчас искусственных нейрончиков сделаем, решим какую-нибудь новую задачу, потом начнем друг друга убивать при помощи системы искусственного интеллекта. Это путь в никуда», — добавил ученый.

Душкин напомнил, что цель науки искусственного интеллекта — это познание природы сознания и разума человека через моделирование когнитивных процессов. Эксперт надеется, что Россия продолжит развивать это направление и поведет за собой мир.

«Исследования во всем мире ушли от этой задачи куда-то в сторону, пошли придумывать, как делать боевых роботов. Ну кому это нужно? Зачем на это тратить деньги и силы. То, что Россия не включилась в эту гонку, я считаю очень хорошим знаком. У нас есть возможность пойти в правильном направлении и повести туда весь мир за собой», — заключил разработчик.

Ранее Душкин оценил предложение президента России Владимира Путина выработать морально-нравственный кодекс для сферы искусственного интеллекта. Эксперт рассказал ФАН, что станет основой кодекса и какие есть проблемы при его создании.