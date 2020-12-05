Экономист Делягин объяснил, почему СП-2 необходимо достроить до августа 2021 года

Москва, 5 декабря. Экономист Михаил Делягин объяснил, почему необходимо достроить российский газопровод «Северный поток — 2» до конца лета следующего года. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в разговоре с корреспондентом издания ИА REGNUM.

Делягин даже назвал конкретную дату, после которой Россия может окончательно лишиться шансов на завершение проекта. По его словам, если РФ не сможет достроить СП-2 до конца лета 2021 года, то проект может в итоге оказаться замороженным долгостроем.

«Если мы не успеем достроить «Северный поток — 2» до августа 2021, когда в Германии сменится власть, то мы его не достроим никогда», — оценил на ситуацию Делягин, назвав точку невозврата для СП-2.

Он предположил, что итоги парламентских выборов могут привести к обновлению политической элиты в Германии и, следовательно, у власти окажутся подконтрольные Соединенных Штатам политики. Если такой сценарий будет реализован, то речи о завершении строительства «Северного потока — 2» идти не будет.

Михаил Делягин объяснил, почему необходимо достроить «Северный поток — 2» до проведения в ФРГ выборов. Дело в том, что именно это событие грозит стать той точкой невозврата в реализации газового проекта, который является важным не только для России и Германии, но и для всей Европы.

По словам экономиста, США могут целенаправленно запустить в ФРГ процесс ликвидации немецкой промышленности. Последствием этого станут снижение уровня потребления топлива и схлопывание газового рынка. Также негативное влияние подобное развитие событий окажет и на Россию — уменьшаться продажи российских энергоресурсов в Европе. А это, как констатировал эксперт, негативным образом скажется на бюджете РФ.

Российский газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и ряда других стран. В общей сложности длина магистрали составит 1224 км, мощность газопровода — 55 млрд кубометров в год.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков ранее заявил, что для российского проекта газопровода «Северный поток — 2» появился свет в конце туннеля. Он рассказал о неожиданном доказательстве возобновления работ по СП-2.