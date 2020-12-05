Стилист Пахолкова указала на ошибки в образе Юлии Михалковой

Москва, 5 декабря. Стилист Анастасия Пахолкова оценила новый образ российской актрисы и телеведущей Юлии Михалковой, которая прославилась благодаря своему участию в шоу «Уральские пельмени». В разговоре с Teleprogramma.pro модный эксперт указала на ошибки в одном из свежих нарядов знаменитости.

«Два дня живу как на космической станции. То есть в пространстве перемещаюсь, езжу по городу, но на улицу не выхожу — повода нет!» — написала под последним постом телеведущая.

На опубликованном снимке Юлия Михалкова запечатлена в светлом вязаном платье-свитере и пальто в тон. Актриса решила запечатлеть свой образ в зеркале и сделала селфи. Поклонники оценили образ актрисы и засыпали ее комментариями со словами восхищения.

«Пальто хорошо сидит. Отечественных мастеров?» — написал один из поклонников. «Красивая», — восхитился другой.

Не прошла стороной и модный стилист Анастасия Пахолкова. Она решила прокомментировать образ актрисы, заметив, что «не многие отваживаются на светлое в осенне-зимний период».

«Но Юлия Михалкова не из пугливых. На ней молочного оттенка пальто и вязаное платье, которому в пару телезвезда выбрала черные колготки. Также в образе сложно не заметить сумочку Dior», — обратила внимание стилист.

Однако она нашла нюанс, который портит образ телеведущей. Все дело в платье-свитере.

«Вот платье-свитер не в самом актуальном формате. Вот если его использовать в качестве удлиненного верха и носить с джинсами, леггинсами, брюками, то будет вполне себе современно. А вот платья сейчас лучше выбирать длины миди, и желательно свободно сидящие по фигуре», — констатировала Анастасия Пахолкова.

Ранее Юлия Михалкова призналась, запрет на какие слова помог ей стать красивой и успешной. Она добавила, что ее формула успеха и красоты — это занятия спортом, правильное питание и любимая работа.