Кардинал Ришелье и психолог оценили Д'Артаньяна выше, чем Михаил Боярский

Актер Александр Трофимов, исполнивший роль кардинала Ришелье в фильмах о приключениях мушкетеров, в беседе с ФАН прокомментировал отрицательную оценку, которую Михаил Боярский дал своему персонажу Д'Артаньяну.

«То, что высказал Михаил Сергеевич, это его право», — отметил собеседник.

Актер также добавил, что его отношение к своему персонажу, кардиналу Ришелье, не поменялось со временем.

«Я не старался изображать явного злодея. Мне хотелось, чтобы он был очень умным человеком. В какой-то момент он говорит о Д'Артаньяне — «это храбрец». Очевидно, он ценит своих врагов. Значит, он не откровенный злодей, в нем есть благородство», — резюмировал Александр Трофимов.

В свою очередь психолог Марианна Абравитова предположила, что неожиданное заявление Михаила Боярского может быть связано с желанием уйти от давно закрепившегося за ним образа.

«Я думаю, что это некое отторжение, пришедшее с годами. Наверное, таким образом он старается разграничить себя с этим героем. Люди помнят актера именно по этой роли, хотя у него огромное множество других прекрасных работ в кино», — заметила эксперт.

Психолог допустила, что легендарного мушкетера действительно можно назвать отрицательным, но лишь в том случае, если оценивать совершенные им убийства по современным меркам. Однако, по ее мнению, такой подход неверен, поскольку он жил в другой эпохе, когда в обществе были иные моральные ценности, да и кровь он проливал по долгу службы.

Ранее актер Михаил Боярский заявил, что сыгранного им героя Д'Артаньяна скорее можно назвать отрицательным, поскольку мушкетер не раз убивал людей.