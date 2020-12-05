Роман Душкин объяснил необходимость морально-нравственного кодекса для ИИ

Президент России Владимир Путин предложил выработать морально-нравственный кодекс для сферы искусственного интеллекта. Эксперт в области систем искусственного интеллекта, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта Роман Душкин рассказал ФАН, что станет основой кодекса и какие есть проблемы при его создании.

«Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы [искусственного интеллекта]. Во многих средах он применяется», — заявил президент РФ на международной онлайн-конференции AI Journey.

Роман Душкин объяснил, с какими трудностями можно столкнуться при разработке такого кодекса.

«С точки зрения нормативного права мораль и этика регулируют те стороны общественной жизни, которые не регулируются правом. Для чего людям мораль? Дело в том, что все аспекты, все тончайшие нюансы человеческой жизни не зарегулируешь правом, у нас есть для этого мораль. Мы моральные животные, которые обладают чутьем относительно того, что хорошо, а что — плохо», — отметил эксперт.

Душкин объяснил, что нет необходимости создавать морально-этический кодекс для систем узкого искусственного интеллекта — технических устройств, предназначенных для решения конкретных специфических задач.

«Такой подход сложно переносить на технические устройства. Сегодня нет никакой необходимости делать какой-то морально-этический кодекс для искусственного интеллекта, потому что все сегодняшние системы являются системами узкого искусственного интеллекта, то есть это технические устройства, предназначенные для решения конкретной специфической задачи. Например, видеокамера, распознающая лица людей, — это субъект права? Нет, это видеокамера, которая распознает лица людей. Какая у нее может быть мораль! Никакой морали у нее не может быть. Не нужен никакой кодекс, пока системы искусственного интеллекта будут оставаться узкими», — заявил разработчик.

Специалист пояснил, что в настоящий момент речь идет скорее о морально-этическом кодексе для производителей систем искусственного интеллекта.

«Морально-этический кодекс, скорее всего, потребуется нам для производителей систем искусственного интеллекта. Возможно, президент имел в виду именно это. Регуляторная сторона технологий очень сильно запаздывает. Именно разработчики искусственного интеллекта должны быть ограничены нормами морали и норами этики», — подчеркнул Душкин.

Разработчики искусственного интеллекта должны серьезно относиться к запросам военных, чтобы не допустить гибели людей, напомнил собеседник ФАН. При этом эксперт не исключил, что кодекс будет применим к системам сильного искусственного интеллекта — автономным и полностью разумным.

«Системы сильного искусственного интеллекта автономны и полностью разумны, они будут нормированы, отрегулированы правовой стороной вопроса. Они наделяются правом нормативно, а не традиционно как люди. У нас почему мораль? У нас традиционное право. Мы от рождения обладаем правами, потому мы люди, и так принято традицией и моралью. А технические системы, которые мы будем создавать, даже если они будут разумны, мы их будем назначать субъектами права, если к этому придет», — заключил Душкин.

В России проходит одна из крупнейших в мире международных конференций по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey — 2020. Спикерами конференции стали представители Сбербанка, Microsoft, Intel, NVIDIA, а также ОБСЕ, Европейской комиссии, Администрации Президента РФ. В рамках конференции обсуждался не только правовой, этический и социальный аспект внедрения искусственного интеллекта, но и его применение в различных сферах бизнеса и жизни.